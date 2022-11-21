مع انطلاق موسم زراعته.. أهم النصائح لمزارعي القمح للحصول على أعلى إنتاج

قدم د. محمد على فهيم، رئيس المعمل المركزي لمعلومات تغير المناخ، حزمة توصيات هامة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية من محصول القمح، مطالبا بالالتزام بهذه التوصيات خلال هذا الموسم والحد من مخاوف تأثير التقلبات الجوية على المحصول.

وأكد “فهيم”، ضرورة الالتزام بالزراعة خلال الفترات المناسبة لكل محافظة، وتعتبر أفضل فترة لزراعة القمح هي النصف الأول من "هاتور" المعروف بأنه الشهر الثالث في التقويم القبطي، والموافق 11 نوفمبر حتى نهايته، حيث إن التأخير والتبكير في زراعة القمح سيؤدي إلى مشكلة عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو لاسيما في مراحل النمو الحرجة أبرزها مرحلة الإنبات ومرحلة التزهير أو الطور اللبني والعجيني.

وتابع "أما التأخير لما بعد منتصف ديسمبر (فإن الشتاء القادم متوقع أنه شديد البرودة ويتخلله موجات صقيع بالتالي التأثير على مراحل النمو الخضري الأساسي بالتالي نقص فى النمو الخضري وضعف فسيولوجي وتهيئة أكثر للإصابة بالأمراض وخاصة الصدأ الأصفر.

وأوضح أنه سيحدث تأخر لمرحلة الطور "اللبني" و الطور "العجيني" ليكونا فى النصف الأول من أبريل وهما المرحلتان الأشد حساسية لدرجات الحرارة المرتفعة في حالة وجود صيف مبكر .

زراعة الأصناف

أهم الأصناف التى تجود فى معظم مناطق الجمهورية هي : جيزة 171 ، مصر 4 ، سخا 95 وفيه مصر 3 مبكر شوية وفيه سدس 14 الوجه القبلي وفيه بني سويف 5 للمكرونة.

والامتناع تماما عن زراعة سدس 12 وجميزة 11 ومصر 1 في وجه بحري عشان موضوع الصدأ.



الري

يعتبر الري من العمليات الهامة في الحصول على محصول مرتفع من القمح، و يحتاج القمح حوالي4- 5 ريات في الوجه البحري بالإضافة إلي رية الزراعة و يجب العناية ومراعاة الدقة والعناية في رية الزراعة لأن الزيادة تؤدى إلي تفقيع الحبوب و النقصان يؤدى إلي تحميصها، و بالتالي انخفاض نسبة الإنبات .

و يكون الري بعد ذلك على الحامي و تعطى رية المحاياة ( التشتية ) بعد حوالي 21 يوما من الزراعة، ويجب ألا تتأخر رية المحاياة عن 25 يوم إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة و يوالى الري بعد ذلك كل 25 يوما و يجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع و طرد السنابل، و كذلك أثناء فترة تكوين الحبوب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا تتعرض النباتات للرقاد، و في كل الأحوال

خامساً: التسميد

1- السماد العضوى : من المرغوب فيه إضافة الأسمدة العضوية حيث تؤدى إلي تحسين خواص التربة الطبيعية بشرط أن يكون السماد العضوي أو البلدي قديما و متحللا و من مصدر موثوق به لضمان خلوه من بذور الحشائش و النيماتودا و يرقات الحشرات و جراثيم الأمراض التي يمكن أن تنتقل للنبات عن طريق التربة.

و يضاف السماد العضوي بمعدل 20 مترا مكعبا للفدان (200 غبيط) و عند إضافة السماد البلدي يخفض معدل السماد النيتروجيني الكيماوي بمعدل 15 كيلو جرام نيتروجين للفدان.

2- السماد الكيماوى :

أ‌- التسميد الفوسفاتي

ينصح بإضافة سماد السوبر فوسفات بمعدل من 2-3 شيكارة للفدان نثرا على الحقل و قبل آخر حرثة ليتم تقليبها بالتربة وهذا المعدل يعادل:

ب- التسميد البوتاسي

50 كجم سلفات بوتاسيوم مع الاعداد والتجهيز قبل الزراعة.

25 كجم سلفات بوتاسيوم (0-0-50) ذواب بعد 100 يوم من الزراعة مع مياه الري.

ج- التسميد الآزوتي (النيتروجيني)

ويضاف السماد النيتروجيني بمعدل 70 كيلو جرام نيتروجين للفدان وهذا المعدل يعادل حوالي

* 150 كيلو جرام يوريا 46 % آزوت.

أو * 200 كيلو جرام نترات نشادر 33.5 % آزوت.

أو * 350 كيلو جرام سلفات نشادر 20.6 % آزوت.

*و يوصى بإضافة السماد النيتروجيني على 3 دفعات:

الدفعة الأولى وتمثل (20 %) من الكمية المقررة وتضاف عند الزراعة و قبل رية الزراعة مباشرة و خاصة في الأراضي الضعيفة.

الدفعة الثانية وتمثل (40 %) من الكمية المقررة وتضاف عند رية المحاياه، و فى حالة عدم إضافة الجرعة التنشيطية مع الزراعة يضاف 60 % من السماد في الدفعة الثانية وخاصة فى الأراضى الجيدة .

الدفعة الثالثة وتمثل (40 %) من الكمية المقررة وتضاف عند الرية التالية حيث تكون النباتات في مرحلة حمل السنابل. و من الضروري إضافة كميات السماد النيتروجيني المقررة في المواعيد الموصى بها لأهمية ذلك في العمل على زيادة المحصول، و لا ينصح بإضافة أية أسمدة بعد طرد السنابل لعدم فاعليتها في زيادة المحصول، كما لا ينصح بخلط الأسمدة و ينثر كل سماد على حدة و ينصح بإضافة السماد قبل الري مباشرة و لا يؤجل التسميد إلي اليوم التالي للرى كما يفعل بعض المزارعين.

التسميد النيتروجيني بالأمونيا الغازية

و فيها يتم إضافة كل كمية السماد النيتروجيني حقنا تحت مستوى سطح التربة دفعة واحدة و قبل الزراعة بحوالي 4 أيام و في هذه الطريقة تخدم الأرض و تنعم جيدا ثم تحقن الأمونيا بالمعدل الموصى به دفعة واحدة بعد عمليات الخدمة و تترك الأرض دون تقليب أو إثارة لمدة 4 أيام ثم بعد ذلك يزرع القمح و تحوض الأرض ثم تروى رية الزراعة. و يجب أن يؤخذ في الاعتبار مقاومة الحشائش في الأرض الموبوءة بالمبيدات الكيماوية قبل إضافة الأمونيا، كما تضاف الأسمدة الفوسفاتية مع خدمة الأرض بالطريقة الموصى بها و عدم تأخير زراعة القمح عقب إجراء الحقن لمدة طويلة حتى لا تفقد الأمونيا من التربة.

- و من مميزات استعمال الأمونيا الغازية توفير العمالة اليدوية و انتظام توزيع السماد على الحقل مما يؤدى إلي تجانس نمو النباتات و زيادة حوالي 14 % في المحصول بالمقارنة بطرق التسميد الأخرى.

سادساً: مكافحة الحشائش في القمح

يتم اتباع الزراعة الحراتي في الأراضي الموبوءة بالحشائش بإعطاء رية كدابة قبل الزراعة مما يؤدى إلى التخلص من الحشائش النابتة.

لمكافحة الحشائش الحولية عريضة الأوراق:

يتم استخدام أحد المبيدات الآتية :

مبيد جرانستار 75 % D.F بمعدل 8 جم للفدان بعد اكتمال إنبات القمح في طور مبكر من 2 - 4 ورقات للقمح - أو يستخدم مبيد سينال 10 % S.C بمعدل 40 سم3 للفدان قبل رية المحاياة بيوم واحد والتي تكون في حدود 20 - 25 يوما من الزراعة أو مبيد دربى 17.5 % S.C بمعدل 30 سم 3 / فدان رشاً قبل رية المحاياة بيوم واحد والتى تكون فى حدود 20-25 يوم من الزراعة أو و هارمونى 75 % W.C بمعدل 24 جم / فدان رشا عاماً على نباتات المحصول والحشائش عندما تكون نباتات القمح فى طور 2-4 ورقات.

لمكافحة الحشائش النجيلية و خاصة الزمير :

يمكن استخدام مبيد توبيك 15 % WP بمعدل 140 جم/فدان خلال شهر بعد رية المحاياه أو مبيد أسيرت 25 % Sc بمعدل 850 سم3/فدان بعد 30 - 35 يوما من الزراعة أو مبيد بوما سوبر 7.5 % E.W بمعدل 500 سم3/فدان في طور 2 - 4 أوراق للقمح. و في حالة تواجد الزمير فقط بحقول القمح يستخدم مبيد سافيكس 20 % EC بمعدل 1.25 لتر/فدان. و ذلك أيضا بعد 4 - 5 أوراق للقمح.

لمكافحة الحشائش الحولية (عريضة وضيقة الأوراق)

يستخدم أحد المبيدات التالية مبيد سوات 50 % SC بمعدل 1.25 لتر / فدان عندما تكون نباتات القمح فى طور

2- 4 ورقات بعد تطاير الندى , أو مبيد بانتر 55 % S.C بمعدل 600 سم3 / فدان رشاً عاماً على نباتات المحصول والحشائش عندما تكون نباتات القمح فى طور 3 - 4 ورقات مع إعطاء رية خفيفة قبل أو بعد الرش بيومين.

يوجد مبيد بلاس 4.5% للحشائش العريضة والرفيعة معا بمعدل 160 سم / للفدان بعد ٣٠_٣٥ يوم من الزراعة وأصبح المزارع يستعيض به عن التبويك والجرانستار ...الخ من المبيدات المستخدمة في السابق . وقد اثبت كفاءه عاليه.

سابعاً: مكافحة الآفات والأمراض

1- حشرة المن : استخدام مبيد أفوكس 50 % حبيبات قابلة للانتشار بمعدل 31.2جم لكل 100 لتر ماء للفدان و ترش بؤر الإصابة مع عدم اللجوء لتأخير الرش أو الرش العام .

2- الأمراض الفطرية:

1) الصدأ الأصفر (الصدأ المخطط )

2) الصدأ البرتقالي (صدأ الأوراق )

3) الصدأ الأسود (صدأ الساق)

مكافحة أمراض الصدأ الثلاثة :

أفضل طرق المكافحة زراعة الأصناف المقاومة الموصى بها وعند ظهور الإصابة بأمراض الأصداء يجب سرعة إجراء الرش لمنع انتشار المرض وخاصة فى الإصابات المبكرة بأحد المبيدات التالية :

1- سومى ايت 12.5 % مسحوق بمعدل 35 سم ( من المبيد السائل ) لكل 100 لتر ماء .

2- بانش 40 % مستحلب بمعدل 19 سم3 لكل 100 لتر ماء. * مع إضافة مادة لاصقة ناشرة بمعدل 50 سم3 لكل 100 لتر ماء.

3 - التفحم السائب: تظهر أعراض الإصابة على النباتات عند طرد السنابل فيظهر محور السنبلة مغطى تماما بمسحوق أسود من جراثيم الفطر و التي تتطاير نتيجة اهتزاز النباتات بفعل الرياح أو غيرها و بعد فترة يظهر محور السنبلة فقط و هو عار تماما نتيجة تطاير جراثيم الفطر و سقوطها على مياسم الأزهار القابلة للإخصاب ثم تنبت الجرثومة و تسلك نفس سلوك حبة اللقاح حتى تصل إلي المبيض و يسكن الفطر بجوار الجنين و بعد الحصاد و الدراس لا يظهر على الحبوب أي أعراض مرضية و عند زراعة الحبوب المصابة في الموسم التالي ينشط غزل الفطر (الميسليوم) و يستطيل مع استطالة النبات و عند تكوين السنبلة يقضى على الحبوب و تتكون الجراثيم التي تظهر على هيئة مسحوق أسود عند تكشف السنبلة أو طرد السنابل لتعيد دورة الحياة.

و يلاحظ أن السنابل المتفحمة تظهر مبكراً قبل بقية السنابل بيومين أو ثلاثة و لمقاومة هذا المرض يجب استعمال التقاوي المعتمدة و المعاملة بالمطهرات الفطرية أو معاملة التقاوي قبل الزراعة بأحد المبيدات التالية :

سومي أيت 2 % مسحوق قابل للبلل بمعدل 1 جم لكل كيلوجرام من التقاوي.

بريمس 2.5 % مركز معلق لمعاملة البذور بمعدل 2 سم3 لكل كيلوجرام من التقاوي.

4 - البياض الدقيقي: تتم المكافحة بتطبيق حزمة التوصيات الفنية خاصة معدلات التقاوى والتسميد الآزوتى ويكافح المرض بنفس مبيدات مكافحة الأصداء وبنفس المعدلات عند ظهور المرض .