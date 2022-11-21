تعرف على آراء الجماهير في أداء منتخب مصر في عهد فيتوريا.. فيديو

تحسن أداء منتخب مصر بشكل ملحوظ منذ تولي فيتوريا الإدارة الفنية ورغم أن ظهور المنتخب بشكل جيد في المباريات الودية، ولكن أن تفوز على منتخب بحجم بلجيكا بالطبع ليس صدفة، الجدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي مرشح للفوز بكأس العالم ومصنف الثاني عالميا.

وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع رأي الجماهير حول أداء المنتخب مع فيتوريا ورأيهم في شكل المنتخب أمام بلجيكا.

وجاءت بعض الآراء كالآتي

حيث قال كرم إن المنتخب تحسن ولكن الكرة لا تعترف سوى بالمباريات الرسمية.

بينما قال جمال إن المنتخب " لقى نفسه مع فيتوريا " وأن القادم سيكون أفضل.



بينما قال أحمد حسن إن المنتخب اذا استمر بنفس الأداء سنكون مرشحين بقوة للحصول على بطولة الأمم الأفريقية.