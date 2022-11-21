تعليق ساخر من شوبير على سداسية إنجلترا أمام إيران في كأس العالم

سخر الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب السابق من فوز إنجلترا على إيران بسداسية نظيفه في كأس العالم قطر.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنجلترا تضرب إيران بسداسية قاسية”.

وأضاف شوبير: "الإنجليز كشروا عن أنيابهم بدري بدري.. وكيروش تايه في إيران".



اكتسح منتخب إنجلترا، نظيره الإيرانى بنصف دستة أهداف مقابل هدف هدفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وجاءت أهداف إنجلترا السادسة، عن طريق بيلينجهام في الدقيقة 35، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يأتي رحيم سترلينج ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 45، وأضاف ساكا الرباعية في الدقيقة 62، فيما جاء راشفورد وسجل الهدف الخامس في الدقيقة 71، وهدف جاك جراليش السادس في الدقيقة 90.

وقبل صافرة نهاية المباراة، سجل منتخب إيران الهدف الثاني عن طريق مهدى طارمى.

وتعرض علي رضا بيرانفاند حارس مرمى منتخب إيران، لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب إنجلترا، ودخل حسين حسيني بدلا من علي رضا في الدقائق الأولى من عُمر لقاء المنتخبين المقام ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وتقع إنجلترا في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز.

تشكيل إنجلترا ضد إيران

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: كيران تريبير، ستونز، هاري ماجواير، شاو

خط الوسط: ديكلان رايس، ماسون مونت، جود بيلينجهام

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ستيرلينج.

تشكيل إيران ضد إنجلترا

حراسة المرمى: بييرنافاند خط الدفاع: بورعليغنجي، روزبيه تشيشمي، مجيد حسيني

خط الوسط: صادق مُحرمي، علي كريمي، ميلاد محمدي

خط الوسط الهجومي: أحمد نور الله، إحسان حاج صفي

خط الهجوم: مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش