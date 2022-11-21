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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تحذير عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، أنه سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه شروط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ولم يتقدم لتحديث بياناته على الرابط المخصص لذلك ولم يطبع استمارة الترشيح لتقديمها في الميعاد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، أنها لاحظت ضعف شديد في نسبة تسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمقارنة بالأعداد المستهدفة.

وشددت وزارة التربية والتعلمي والتعليم الفني، على ضرورة تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة سلفا، ليتمكن مديري مديريات التربية والتعليم من متابعة عملية التسجيل والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تهدف لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت إنه سوف يتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور.


تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 

  • امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقية
  • امتحانات الثانوية العامة 2023 تصحيحها سيكون إلكتروني
  • 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة اختيار من متعدد MCQ
  • 15% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون أسئلة مقالية قصيرة Short Essay
  • امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام أوبن بوك
  • يمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.
  • سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية
  • نموذج الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير  Rubrics  لضمان سرعة وموضوعية التصحيح
  • لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطالب منتظم
  • سيتاح للطلاب تحرير استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع الوزارة و ورقيا في المدارس بخط الطالب
  • سيتم اتاحة امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بحيث يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من مُتعدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس الثانوية.
  • تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.
  • تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وكذلك تدريبهم على آلية وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات .
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