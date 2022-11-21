تحذير عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، أنه سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه شروط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ولم يتقدم لتحديث بياناته على الرابط المخصص لذلك ولم يطبع استمارة الترشيح لتقديمها في الميعاد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني، أنها لاحظت ضعف شديد في نسبة تسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمقارنة بالأعداد المستهدفة.

وشددت وزارة التربية والتعلمي والتعليم الفني، على ضرورة تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة سلفا، ليتمكن مديري مديريات التربية والتعليم من متابعة عملية التسجيل والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تهدف لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت إنه سوف يتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور.



تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023