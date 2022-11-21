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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سامى بصحبة زينة من كواليس تصوير مسلسل العمدة .. شاهد

صدى البلد

شارك المخرج محمد سامى ، جمهوره بـ صورة له مع الفنانة زينة  من كواليس تصوير مسلسل العمدة، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وعلق محمد سامى قائلا “ مع زينة تصوير مسلسل العمدة رمضان 2023 إن شاء الله ”. 

ويقوم محمد سامي حاليا بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد “العمدة”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، وأحمد داش،وهيدى كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهرى، ومجدى، وطارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.

محمد رمضان محمد سامى مي كساب الفنانة زينة زينة احمد داش

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