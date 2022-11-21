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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافذ للشراء.. ولاية نيويورك الأمريكية تصدر 36 ترخيصا لبيع الماريجوانا

أمريكا
أمريكا

أصدرت ولاية نيويورك الأمريكية أول 36 ترخيصا لبيع القنب، في خطوة نحو خلق سوق لبيع القنب المخدر لأغراض ترفيهية.

والتراخيص التي وافق عليها مجلس مراقبة القنب في الولاية هي الأولى من بين 175 ترخيصا تخطط الولاية لإصدارها، مع تخصيص العديد من تراخيص الجولة الأولى للمتقدمين ممن أدينوا في السابق في جرائم تتعلق ببيع الماريجوانا.

وكانت ثماني جماعات غير هادفة للربح من بين من نالوا التراخيص الستة والثلاثين اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن تفتح بعض منافذ البيع من بين أكثر من 900 طلب ترخيص، بحلول نهاية العام.

وخططت نيويورك لإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة المتقدمين بطلبات مساعدة في معالجة ويلات الحرب على المخدرات، خاصة في المجتمعات الملونة.

وقالت رئيسة مجلس مراقبة القنب، تريمين رايت: "اليوم هو يوم تاريخي لصناعة القنب الناشئة في نيويورك، مع منح أولى تراخيص منافذ بيع التجزئة لاستخدام البالغين، للشركات والمؤسسات غير الربحية المؤهلة، فقد تأكدنا من أن أولى المبيعات ستتم في المنافذ التي يديرها أولئك المتأثرون بالتطبيق الجائر لحظر القنب".

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كان حكم قضائي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري قد أخر إجازة المجلس لعدد من المنافذ في بعض أجزاء من الولاية وسط نزاع قانوني حول معايير الترخيص.

غير أن المسؤولين قالوا إنهم سيصدرون التراخيص المتبقية في أسرع وقت ممكن.

مع إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الآن، لازال يتعين معرفة ما إذا كان المسؤولون سيكثفون جهودهم لملاحقة عشرات المنافذ غير المصرح بها التي افتتحتها العام الماضي أشخاص تجاهلوا اشتراطات الترخيص.

كانت نيويورك قننت الاستخدام الترفيهي للماريجوانا في مارس 2021 لكنها ما زالت في مرحلة منح التراخيص لبيعها.

أمريكا نيويورك

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