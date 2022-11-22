أعلى سعر لجرام الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 22-11-2022

يعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

سعر الذهب فى مصر

ونرصد خلال السطور التالية سعر الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

ووصل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1498جنيها مقارنة 1483جنيها بختام تعاملات امس الاثنين بارتفاع 16 جنيها .

أغلى سعر لجرام الذهب فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1373 جنيها مقابل 1360جنيها ختام تعاملات أمس الاثنين بزيادة 13 جنيها .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو1311جنيها مقارنة 1298جنيها ختام تعاملات امس الاثنين بارتفاع 13 جنيها .

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1124 جنيها مقارنة 1113جنيها ختام تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو861 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء نحو 738 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 10.488 جنيه مقابل 10.384جنيها.

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1.498 مليون جنيه

الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1738 دولار للأوقية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اختلاف أسعار الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.