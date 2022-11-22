أخبار التوك شو.. حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. والبحوث الفلكية تقدم نصائح عند التعرض للهزات الأرضية

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

أبو العينين: هناك أجهزة اتصالات غير مطابقة للمواصفات في السوق المصرية.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بشأن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات.

الإحصاء: عدد المواليد يوميا 6000 وحالة طلاق كل 2.2 دقيقة في مصر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدولة المصرية تواجهها حاليا عددا من التحديات الصعبة، في مقدمتها المشكلة السكانية، لذا وفي ضوء ما يرصده الجهاز من أرقام باستمرار، فيستطيع المرصد معرفه تعداد السكان يوميا على مستوى الجمهورية بمحافظاتها كافة، "عدد المواليد يوميا يصل لـ6 الآلاف مولود، أكثرهم بمحافظات الوجه القبلي".

أحمد موسى: الأرز موجود فى الأسواق ولدينا احتياطي كافي.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تتدخل بآلياتها، دائمًا؛ من أجل حل الأزمات التي تواجه المواطنين؛ وهو الأمر الذي ظهر جليًا عندما تدخلت الحكومة لتوفير الأرز بأسعار مناسبة، وطرحه بالأسواق بداية من 10.5 جنيه للكيلو ثم 14.5 جنيه و16.5 جنيه.



رغبة الأعضاء.. فرج عامر يكشف سبب عودته لانتخابات سموحة مرة أخرى.. فيديو

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن سبب عودته للترشح لإنتخابات نادي سموحه هي رغبة أعضاء النادي في عودته.



جاد القاضي يكشف تفاصيل زلزال الفجر ويقدم نصائح عند التعرض للهزات الأرضية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن قوة الزلزال الذي شعر به أهالي الإسكندرية ومطروح في وقت مبكر قبل فجر اليوم، كانت 5.8 على مقياس ريختر وهي أعلى درجات الزلزال متوسط الشدة.

الشركة المصنعة لكرة المونديال: خطتنا إنتاج علامة تجارية مصرية بمواصفات عالمية

كشف أحمد النبوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة " فورورد ايجيبت" للصناعات الرياضية، تفاصيل المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لكأس العالم 2022.

تعليق ناري من فرج عامر على عدم إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن اتحاد كرة القدم لم يؤدى دوره في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال.

الجمارك: 1000 أمر دفع فعلي بقيمة 16 مليون دولار لاستيراد السيارات.. فيديو

أكد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد من سجل على المنصة الإلكترونية لـ مبادرة تيسير استيراد السيارات، للاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج 16330 شخص.

وزير الصحة: 50 ألف شخص يستفيد بتطبيق قانون زراعة القرنية.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن كل مكاتب الصحة، متوفر بها لقاح الإنفلونزا، موصيا بالحصول عليه خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف حقيقة إصابة الفنان رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.