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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تواجه الأرجنتين في كأس العالم 2022

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على ستاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 المقام في قطر.

لاشك أن الأنظار تتجه نحو قائد الأرجنتين الأول ليونيل ميسي، الذي يحمل آمال جماهير منتخب بلاد الفضة وآمال عشاقه حول العالم الذين يحلمون بمشاهدة صورة ميسي وهيرفع الكأس الغالية، قبل ختام مسيرته الدولية، حيث أن ميسي أكد في تصريحات سابقة أن نسخة مونديال قطر 2022 هي الأخيرة له.

وبات اللقب العالمي حلما يداعب ليونيل ميسي الذي يشارك للمرة الخامسة في المونديال، لإضافته إلى تاريخه الكروي الحافل بالألقاب الجماعية والإنجازات الفردية.

وكان أخر تتويج للأرجنتين تحت قيادة الراحل دييجو مارادونا في العام 1986، خلال النسخة التي استضافتها المكسيك.

المنتخب السعودي، أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم الى جانب المغرب وتونس، ويسعى في مونديال قطر إلى تخطي دور المجموعات مرة ثانية، بعد إنجاز مشاركته الأولى في 1994.

ويخوض الأخضر المونديال للمرة السادسة، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في بلوغ العرس الكروي في أربع نسخ تواليًا بين 1994 و2006.

في مشاركته الأولى في الولايات المتحدة، لم يحقق فقط إنجاز تأهله إلى الدور الثاني من أول محاولة، بل أتى ذلك عبر هدف تاريخي لسعيد العويران على طريقة مارادونا ضد بلجيكا 1- 0، في المباراة الأخيرة من الدور الأول، بعد خسارة افتتاحية أمام هولندا وفوز على المغرب 2-1، في أول لقاء بين منتخبين عربيين في تاريخ المونديال.

وبلغت السعودية وقتها دور الـ16 حيث قابلت السويد وخسرت أمامها 1-3.

بعد إنجاز 1994، مُني "الصقور الخضر" بخيبة تلو الأخرى وخرجوا من الدور الأول في جميع النهائيات التي شاركوا بها بين 1998 و2006 ومن ثم في روسيا 2018، بعد عودتهم إلى البطولة بعد غيابهم عن نهائيات جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

في 1998، خسرت برباعية نظيفة أمام صاحبة الأرض فرنسا في الدور الأول، عندما طُرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان بعد أن دهس على ظهر القائد فؤاد أنور إثر تدخل الأخير لمحاولة قطع الكرة.

وتبقى الانتكاسة الأكبر الخسارة المذلة 8 - 0 ضد ألمانيا في أولى مبارياته في الدور الأول في مونديال كوريا واليابان 2002، وهو ثاني أكبر فارق أهداف في مباراة في تاريخ المونديال حتى الآن (انتهت ثلاث مباريات بفارق 9 أهداف).

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