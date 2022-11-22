قومى المرأة بأسوان: تنفيذ 35 جلسة دوار بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 35 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، موجهاً بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة ومديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم ومختلف الوحدات المحلية والقروية وذلك لضمان تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، مع رفع الوعى الإجتماعى والثقافى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار إستهدفت توعية عدد 1712 سيدة ورجل بمدينة إدفو وقرى المحاميد والبصيلية بحرى والشهامة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى حجازة والبصالى والعرب والعباسية بمركز كوم أمبو ، علاوة على قرى أبو هور و العلاقى وكشتمنة شرق بمركز نصر النوبة ، مشيرة بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء .

جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد مستويات الأداء بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة حيث يأتي ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز والمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كرمية ) .

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفي مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى يتبعها 32 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة .

حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى فطيرة بنسبة 100 % ليساهم فى إستيعاب وتيسير حركة المركبات ونقل المواطنين والمزارعين بين شرق القرية وغربها ، بجانب تفقد مشروع إحلال وتجديد مكتب بريد فطيرة بنسبة 100% ، وأيضاً مشروع إنشاء نقطة الإسعاف ، وإنشاء المجمع الخدمى بنسبة 95% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب عرب كيما بنسبة 90% ، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بفطيرة بنسبة 80 % .

ويأتي ذلك علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بنسبة 75 % ، ومشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بطاقة 34 ألف م3 /يوم ونسبة تنفيذ 70 % ، فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء العمارات السكنية ضمن مشروع سكن كريم بعرب كيما ، ومشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بفطيرة بنسبة 65% لكل مشروع .