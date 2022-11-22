السعودية| المطرب أصيل أبو بكر يطرح "يالأخضر حنا معاك" بعد مباراة الأرجنتين

طرح المطرب السعودي أصيل أبو بكر، أغنية جديدة بعنوان "يالأخضر حنا معاك"، دعمًا وتشجيعًا للمنتخب السعودي وتزامنا مع فوز الفريق الأخضر على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022، والمقام في دولة قطر.

وتعاون أصيل أبو بكر في أغنيته الجديدة يالأخضر حنا معاك، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، مع الشاعر عبدالله بن محمد البوعينين، والملحن حامد هاشم، والأغنية من توزيع ومكساج عبدالله عبدالمجيد، كورال البحرين، قيثارات سعد العبار، وإشراف حامد هاشم، وتم التسجيل والمكساج في إستوديوهات الليالي، توزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتستهل كلمات الأغنية كالآتي: يالأخضر حنا معاك، اووو يالأخضر، اوووو يالسعودي العب وحنَّا معك، وللثرياء منزلك بين النجوم بالسماء، يامنتخبنا موقعك الصقور، الخضر ماتخشى الخصوم، اوووو يالأخضر اوووو، وين ما تمشي بطريقك نتبعك نتبعك، ونجيك في وقت اللزوم، كل ما ناديت ياخضر نسمعك، جايينك لو تِبينا كِل يوم.

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان أصيل أبو بكر، مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل اسم «لو يضيق الصدر»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، مكساج: جاسم محمد، صولوهات: وسام خصاف (ساكسفون +ناي)، عود: صادق جعفر، كمان: هيثم سعدون، قانون: حسن فالح، ايقاع: سمير القطان.