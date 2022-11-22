هاني ميلاد: علاقة عكسية بين سعر الذهب ورفع الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة

أكد المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نعيش حالة من التذبذب في أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدم برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سعر الدولار أمام الجنية من ضمن الأسباب لهذه الحالة، والأسعار العالمية للذهب، وثقافة المواطنين في التعامل مع الذهب وحركة السوق.

علاقة مباشرة



وتابع المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن علاقة مباشرة وعكسية بين سعر الذهب ورفع الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

