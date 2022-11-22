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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع للصحة العامة بجامعة عين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الرابع للصحة العامة ، بعنوان "العدالة الصحية خارطة الطريق إلى تغطية صحية شاملة"، والذى تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع  المعهد الإفريقي لأخصائي الصحة العامة AlPHP واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، وجامعة الجلالة ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بمدرج المحلاوى بكلية طب جامعة عين شمس .

شهد افتتاح المؤتمر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، الدكتور الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، الدكتور نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، Dr. Ayodele Bankole James المدير التنفيذى للمعهد الإفريقي لاخصائى الصحة العامة، د. محمد المحرصاوى رئيس جامعه الأزهر السابق ونائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور أماني الشريف مدير المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الافريقية ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن خدمات الرعاية الصحية تشهد تحولا كبيرا، في ظل وجود العديد من التحديات والتى من بينها الزيادة السكانية وزيادة انتشار الأمراض المزمنة.

وتطرق محمود المتينى إلى مستشفى عين شمس الافتراضى، مؤكدا أنه مع ازدهار الابتكارات التكنولوجية؛ لدينا الآن فرصة غير مسبوقة لتعظيم التعاون عبر الحدود، حتى يمكن للطبيب النيجيري الحصول على السجل الصحي للمريض المصري، ويمكن لطبيب سوداني أن يساعد مريض في كينيا ضمن شبكة رعاية صحية متكاملة .

كما تحدث محمود المتيني عن مؤتمر المناخ Cop27 والذي تستضيفه مصر حاليا ، وتناول نشاطات جامعة عين شمس المتميزة خلال المؤتمر ، لافتا إلي ارتباط هذا المؤتمر بالصحة العامة بشكل كبير، معربا عن فخره لاستضافة مصر مؤتمر Cop27 وما تضمنه المؤتمر من فاعليات هامة .

وقدم الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعه الجلاله الشكر لجميع القائمين على المؤتمر ولجامعة عين شمس لاستضافتها هذا المؤتمر الهام ،  مشيرا  إلى استضافه جامعة الجلاله يوم الخميس المقبل ورشه عمل على هامش فعاليات المؤتمر.

وأكد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول الافريقيه ومن بينها مصر ، خاصة فى ملف الصحة ، مما يتطلب تعاون كافة الدول الأفريقية ، لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز علي العلاقات مع الدول الأفريقية ، ومد أواصر الصداقة والتعاون  .

كما تطرق إلي الجمهورية الجديدة  ، وأنه في إطار بناء الدوله المصريه الحديثه كان هناك ملفات حظت بالاهتمام ومن بينها البحث العلمي و الصحة.

وأكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ، حرص كلية الطب بجامعة عين شمس على تقديم أفضل خدمة طبية لطلابها ، متطرقا إلى مدينة عين شمس الطبية باعتبارها جزء من تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر .

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