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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الكافيهات والفيسبوك.. ثلاث ساقطات يستدرجن الرجال في الإسكندرية|ما القصة؟

واقعة أعمال منافية
واقعة أعمال منافية للاداب

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المختلفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما مواجهة كافة صور جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب، والجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

حيث استكملت أجهزة وزارة الداخلية متمثلة في أجهزة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها لضبط الحالة الأمنية ومواجهة كافة صور جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

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الداخلية: ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية في كافيه

وفي محافظة الإسكندرية وبالتحديد بدائرة قسم شرطة العطارين، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات أمنية موسعة استهدفت المحلات والمقاهي والكافيهات.

وخلال حملة أجهزة مديرية أمن الجيزة، تلاحظ للقوات تواجد فتاة داخل أحد الكافيهات بدائرة قسم العطارين، كما تبين قيامها بـإيماءات وإيحاءات منافية للآداب، لا سيما ترويجها للأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فتاة الكافية، وتبين من تحريات أجهزة أمن الإسكندرية أن الفتاة لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة القاهرة، بمواجهتها أقرت قيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأنها اعتادت التردد على الكافية المشار إليه لذات الغرض نظير مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

أمن الإسكندرية يسقط شبكة السيدتين والرجل على الفيسبوك

فيما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتبين أنهم رجل وسيدتين لاثنين منهم معلومات جنائية، وضبط بحوزتهم 3 هواتف محمولة أحدهم يحوي العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهم الآثم.

وبمواجهتهم أقر الأول بالاتفاق مع السيدتان بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعتين وتباشر جهات التحقيق في الإسكندرية التحقيقات فيها، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية.

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