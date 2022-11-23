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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : يوم رومانسي

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم،  أنت في منتصف يوم مثالي لإعادة الاتصال بأصدقائك المقربين ، ولتفقد نفسك في الوقت الحالي.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الاسد وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

يمكن لأصدقائك إبقائك إيجابيًا اليوم إذا طلبت منهم مساعدتهم، سيكونون الإرشاد الذي كنت تبحث عنه، لقد عزز التفاني الذي أظهرته للحفاظ على علاقاتك أخيرًا مهاراتك الاجتماعية والتواصلية، لقد تحسن فهمك وعاطفتك تجاهك لأنك حاولت أن تكون أكثر انفتاحًا، دع اللحظة تأخذك على حين غرة

توقعات برج الأسد مهنيا

قد يكون اليوم مهينًا لموظفي الشركة، قد يزعجك رئيسك في العمل بعدد كبير من المهام الجديدة اليوم، لا تفقد أعصابك.

توقعات برج الأسد صحيا

لقد بدأت في الإصابة بالأمراض الحادة بسهولة بالغة، هذا بسبب طبيعتك الجهلة عندما يتعلق الأمر بالعناية بصحتك.

توقعات برج الأسد عاطفيا

إنه يوم مثالي للذهاب في يوم رومانسي، قد يكون هذا شريكك الذي قضيت معه قدرًا جيدًا من الوقت أو شخصًا توشك على معرفته لأول مرة. 

توقعات برج الأسد في شهر نوفمبر

إنه الوقت المناسب لبعض الترابط بين الأشقاء. عندما نكبر ، نفقد الاتصال الذي كنا نتمتع به من قبل مع الاخوة.

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