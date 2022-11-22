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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعلاج البابا فرنسيس.. الفاتيكان يستدعي أطباء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

استدعى الفاتيكان رئيس الخدمات الطبية في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لمساعدة البابا فرنسيس في معالجة مشكلة في ركبته حدت من قدرته على المشي.

وقال خوسيه ماريا فيالون لإذاعة "كوبي" الإسبانية، إنه كان ضمن مجموعة من المتخصصين الذين استدعتهم سفارة الفاتيكان في إسبانيا والأساقفة الإسبان لمقابلة البابا في الفاتيكان.

وقال فيالون إنه" لشرف كبير أن يكون لدي هذا المريض وهي خاصة مسؤولية لأنه شخصية عالمية".

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وتابع: "لديه شخصية رائعة، هو بحال جيدة، إنه رجل ممتن للغاية، ودود للغاية ولطيف للغاية. كما أنه يحب كرة القدم وتمكنا من التحدث عنها".

وأضاف أن البابا البالغ 85 عامًا يعاني من التهاب المفاصل الذي يسبب تورمًا في المفاصل ويحد من حركته.

وقال الطبيب: "أعتقد أنه لطيف للغاية وربما عنيد للغاية بمعنى أن هناك خيارات جراحية لا يريد الخضوع لها، سيوافق فقط على العلاج التحفظي".

واضطر البابا فرنسيس إلى إلغاء أو تقليص أنشطته خلال العام الماضي بسبب ألم في ركبته اليمنى.

أتلتيكو مدريد البابا فرنسيس الفاتيكان ألتهاب المفاصل

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