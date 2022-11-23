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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر| فيديو

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور بمحافظة الجيزة من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة لمرور الجيزة، قائلًا إنه بدءًا من مساء اليوم والساعات الأولى من صباح الغد ستشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار وخاصة على السواحل الشمالية. 

 

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وقال “الشندويلي” إن فترة الذروة الصباحية تبدأ من 7 صباحًا وحتى 11 صباحًا، متابعًا أن كوبري أكتوبر وهو الشريان الحيوي الذي يربتط بين محافظتي القاهرة والجيزة يشهد بعض الأحجام المرورية، ميدان مصطفى محمود به سيولة مرورية في كافة محاوره وبالنسبة لميدان سفنكس يشهد بعض الأحجام المرورية.


وتابع أن ميدان الرماية به حالة من السيولة المرورية التامة، كوبري الدقي وشارع التحرير يشهدان حالة من السيولة المرورية التامة أيضًا.

وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق شاهد الفيديو…


 

الحالة المرورية صدى البلد كوبري اكتوبر

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