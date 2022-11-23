إبراهيم عبدالجواد: المنتخبات العربية تقدم أداءً تاريخيًا وبطوليًا وسط دعم جماهيري حماسي

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، علي مباريات كأس العالم 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب إبراهيم عبد الجواد في تويتة له: “المنتخبات العربية بتقدم أداء تاريخي وبطولي وسط دعم جماهيري حماسي من الجمهور العربي كله #المغرب_كرواتيا”.
وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب أمام كرواتيا في اللقاء المقام بينهما في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم .
شهد الشوط الأول قوة وإثارة بين المنتخبين في ظل بحث كل منهما عن تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدوري المقبل من بطولة كأس العالم .
ويخوض المغرب المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: سليم أملاح، سفيان امرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.
تشكيل كرواتيا أمام المغرب في كأس العالم
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: جورانوفيتش، ديان لوفرين، جفارديول، سوسا.
وسط الملعب: كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش.
الهجوم: إيفان بيريزيتش، فاساليتش، كراماريتش.