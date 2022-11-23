عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إحباط هجمات أوكرانية.. وعمدة كييف يحذر من كارثة فى الشتاء

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم القوات الروسية على محور"دونيتسك" شرقي أوكرانيا، وتحييد أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا إثر إحباط محاولات هجومية على محاور عديدة، وتدمير نحو 250 موقعا للقيادة وتمركز للقوات الأوكرانية. 

بينما حذر عمدة العاصمة الأوكرانية (كييف) من أن المدينة ستشهد أسوأ فصل شتاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات الروسية تمكنت على محور دونيتسك من صد الهجمات المضادة وتم تصفية أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا في هذا الاتجاه. 

وفي جنوب دونيتسك، قضت القوات على ثلاث مجموعات استطلاع أوكرانية وتجاوزت خسائرهم البشرية أكثر من 50 ما بين قتيل وجريح.

وفي اتجاه كوبيانسك، قصقت المدفعية وحدات عسكرية أوكرانية حاولت الهجوم على إقليم "لوجانسك" وتكبدت قوات كييف خسائر قدرت بأكثر من 50 من القتلى والجرحى. 

وعلى محور كراسنى ليمان، أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم لقوات أوكرانية معززة بـ"مرتزقة أجانب" وقاربت خسائرهم 40 عسكريا ما بين قتيل وجريح، كما دمرت القوات الروسية نحو 250 موقعا للقيادة وتمركز للقوات الأوكرانية.

في سياق متصل، حذر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء، من أن المدينة ستشهد أسوأ فصل شتاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كليتشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “أوكرين فورم” الأوكرانية: "يجب على سكان كييف الاستعداد جيدا لموجة واسعة من انقطاع الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع حلول فصل الشتاء، وفي حال وقوع السيناريو الأسوأ، قد نلجأ إلى إخلاء جزئي للسكان في المدينة".

يذكر أن وسائل إعلام أوكرانية أفادت بأن العديد من المناطق في البلاد قد شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة للقصف الروسي المتكرر على البلاد خلال الأيام الماضية.

وزارة الدفاع الروسية شرقي أوكرانيا دونيتسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

دفع الغرامة فورا.. شوبير يعلن انتهاء أزمة كهربا في الأهلي

ترشيحاتنا

تضامن الشيوخ : هذا الإجراء يحقق وصول الأرز للمواطن بالسعر العادل

شاهد.. غزل المحلة يهزم السنبلاوين وديا بثلاثية استعدادا لمواجهة الاتحاد بالدوري

تغيير جذري يقترب .. سيناتور روسي : أيام زيلينسكي باتت معدودة

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

أسينسيو يقود تشكيل إسبانيا أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022

سقوط سيارتين من أعلى طريق بنها الحر واشتعال النيران فيهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج صاخب وإطلالة لافتة .. ليلى زاهر تثير ضجة بظهورها | شاهد

دانتيل شفاف.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان لافت.. ملك زاهر بإطلالة تثير ضجة على إنستجرام| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. احترس من 6 أطعمة تصيبك بالسرطان.. وبسنت شوقي بنفس فستان بريانكا شوبرا

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ