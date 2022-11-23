برفقة طاهر وياسر إبراهيم.. برونو سافيو يشارك صورة من المران بالأهلي

نشر اللاعب برونو سافيو لاعب النادي الاهلي صورة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر سافيو في الصورة برفقة طاهر محمد طاهر محمد طاهر وياسر ابراهيم من المران، مما نال إعجاب متابعيه.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

وعقد السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبي قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.