شاهد.. ماذا قال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي بعد الفوز على الأرجنتين؟

رصدت عدسات المصورين مقطع فيديو لأمير قطر تميم بن حمد وهو يمازح، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني أمس في المونديال.

وابان مقطع فيديو الشيخ تميم يصافح الأمير عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) في الملعب؛ ومن ثم سأله قائلاً: "كيف النومة أمس؟".

يذكر أن أمير قطر ساند المنتخب السعودي من المدرجات، وظهر متوشحاً بالعلم السعودي.

وحقق المنتخب السعودي، أمس الثلاثاء، فوزاً تاريخياً على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر.