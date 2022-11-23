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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. ماذا قال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي بعد الفوز على الأرجنتين؟

أمير قطر
أمير قطر

رصدت عدسات المصورين مقطع فيديو لأمير قطر تميم بن حمد وهو يمازح، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني أمس في المونديال.

وابان مقطع فيديو الشيخ تميم يصافح الأمير عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) في الملعب؛ ومن ثم سأله قائلاً: "كيف النومة أمس؟".

يذكر أن أمير قطر ساند المنتخب السعودي من المدرجات، وظهر متوشحاً بالعلم السعودي.

وحقق المنتخب السعودي، أمس الثلاثاء، فوزاً تاريخياً على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم في قطر.

شاهد.. رد فعل أمير قطر بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

فرحة وتصفيق حاد.. شاهد|أمير قطر يحتفل بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

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