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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : تغيير وظيفي

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

تشير توقعات برج العذراء اليوم،  إذا كانت حياتك الشخصية والمهنية غير متزامنة، فقد تحتاج إلى بذل جهد إضافي اليوم لتصحيح ذلك.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ستحاول إصلاح الخلافات بين الأقارب وتوضيح أي سوء تفاهم، من المحتمل أن تبلي بلاءً حسناً في الحياة إذا استطعت أن تتعلم ترتيب الأشياء حسب الأهمية، قد يكون لدى أفراد العذراء العازبين فرصة أفضل للعثور على شريك الحياة، للنجاح أكاديميًا ، قد يحتاج الطلاب إلى العمل بجد لمنع الانحرافات، قد يحصل البعض على ميراث أو مصدر تمويل آخر غير متوقع قريبًا.

توقعات برج العذراء مهنيا

ستقدم فرص تولي مسؤولية الفرق أو المشاريع المهمة نفسها، إذا كنت تبحث عن تغيير وظيفي ، فهذا هو الوقت المناسب لك، ستكون هناك تأثيرات إيجابية على مكانتك بين معاصرك.

توقعات برج العذراء صحيا

أولئك الذين يشعرون بالطقس في وقت مبكر من اليوم قد يبدأون في الشعور بالتحسن بحلول المساء، احمِ صحتك عن طريق زيادة مقاومة جسمك والراحة التامة، ادمج الفيتامينات المتعددة والأطعمة الخارقة في روتينك اليومي .

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد تتحسن حياتك الرومانسية ، وقد تقترب أنت وشريكك من بعضكما البعض، قد يلتقي المواطنون العازبون بأزواجهم المستقبليين.

‏توقعات برج العذراء في شهر نوفمبر

الروابط الأسرية معتدلة جدًا اليوم، في الواقع ، لقد أصبح مملاً للغاية وراكدًا في الآونة الأخيرة. 
 

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