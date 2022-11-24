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تعليم

اليوم.. جامعة عين شمس تطلق احتفالية حاضنات الفائقين لتكريم الطلاب المتفوقين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس إحتفالية حاضنات الفائقين لتكريم  الطلاب المتفوقين دراسياً ، على مستوى الكليات المختلفة ( الطب – الزراعة – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات – التربية – الآداب – الألسن – الحقوق)  ، وذلك يوم الخميس الموافق 24 /11/ 2022 ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة .

ويأتي ذلك تحت رعاية معالى الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .

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وتقام الاحتفالية تحت اشراف وحضور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات المصرية  ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور رنا الهلالى مدير مركز الإعاقة ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة ريهام عبدالرحمن منسق وحدة التضامن الإجتماعى.

وتأتى الاحتفالية فى إطار البروتوكول المنعقد بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس ، و إهتمام الجامعة والوزارة بدعم الطلاب المتفوقين دراسياً  وتشجيعهم على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز الدراسى .

والجدير بالذكر انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الرابع للصحة العامة ، بعنوان "العدالة الصحية خارطة الطريق إلى تغطية صحية شاملة"، والذى تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع  المعهد الإفريقي لأخصائي الصحة العامة AlPHP واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، وجامعة الجلالة ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بمدرج المحلاوى بكلية طب جامعة عين شمس .

شهد افتتاح المؤتمر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، الدكتور الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، الدكتور نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، Dr. Ayodele Bankole James المدير التنفيذى للمعهد الإفريقي لاخصائى الصحة العامة، د. محمد المحرصاوى رئيس جامعه الأزهر السابق ونائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور أماني الشريف مدير المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الافريقية ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

وحدة التضامن الاجتماعي جامعة عين شمس إحتفالية حاضنات الفائقين تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا كلية الصيدلة Jobs Education

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