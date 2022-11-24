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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : سفر مع زوجتك

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، يمكن للمتزوجين أو المرتبطين بعلاقة جدية أن يأخذوا عطلة نهاية الأسبوع، من المحتمل أن يحسن جودة علاقتك.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

قد تواجه مشكلة في وضع أفضل خططك موضع التنفيذ في حياتك المهنية، إذا استمرت المشكلة ، يجب أن تحصل على بعض المساعدة، من المحتمل أن يحسن جودة علاقتك، يمكنك أن تتوقع زيادة التقدير بين أصدقائك بسبب جهودك الاجتماعية، حافظ على صحتك عن طريق تجنب العادات غير الصحية والالتزام بنظام غذائي مقيد، ربما يفكر بعضكم في شراء سيارة جديدة، في الوقت نفسه ، قد يفكر الآخرون في شكل الأثاث والديكورات داخل منازلهم، قد يسافر بعض برج الأسد دوليًا للعمل، يتمتع طلاب برج الأسد الذين يدرسون بجد بفرصة جيدة لأداء جيد في اختبار صعب.

توقعات برج الأسد مهنيا

في بعض الأحيان في مجال الأعمال، يكون الأعداء والمنافسون غير المرئيين هم الأكثر إزعاجًا، لذا حافظ على ذكائك عنك وابتعد عن ارتكاب أي زلات.

توقعات برج الأسد صحيا

قد يعاني مواليد برج الأسد من زيادة في الطاقة والحيوية، أولئك الذين يبذلون الوقت والجهد للمنافسة في الألعاب الرياضية أو الأنشطة الأخرى هم أكثر عرضة لتحقيق أهدافهم.

توقعات برج الأسد عاطفيا

احرص على عدم مشاركة الكثير عن نفسك وحياتك مع شريكك في المحادثات الحميمة اليوم، فهم حدود علاقتك أمر حيوي، لا تتحدث عن أي شيء مثير للجدل.

‏توقعات برج الأسد في شهر نوفمبر

قد تتلقى الأسرة المساعدة في الأوقات الصعبة، قد يساعد هذا مواليد برج الأسد على النسيم خلال الأوقات الصعبة، بالإضافة إلى ذلك ، يعد قضاء الوقت مع الأصدقاء الأعزاء أمرًا مريحًا ومحفزًا للتفكير.

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