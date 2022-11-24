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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : خلافات أسرية

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، هو وقت ممتاز لتوظيف شخص مبدع لمساعدتك في تجديد منزلك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 23 نوفمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الثور وحظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، لا يوجد شيء يمكن أن يمنع مواليد برج الثور من تحقيق أهدافهم، هذا ينطبق أيضا على المخاوف النقدية، نظرًا لأنك نجحت حتى هذه المرحلة، فلا داعي للقلق، سوف تزداد عزيمتك وثقتك بنفسك، إذا بذلت الوقت والجهد ، فقد تنجح في تقوية العلاقات الأسرية، قد يجلب هذا إحساسًا متجددًا بالتفاؤل في حياتك الأسرية، من المحتمل حدوث خلافات أو تفاعلات متوترة، من المرجح أن يحقق طلاب برج الثور الذين يبذلون الوقت والجهد في الدراسة من أجل الاختبارات الصعبة أداءً جيدًا.

توقعات برج الثور مهنيا

هناك فرصة أن يساعدك هذا أخيرًا في الحصول على الزيادة التي كنت تنتظرها، يمكن للطلاب الجدد الحصول على عرض عمل جيد.

توقعات برج الثور صحيا

يجب أن تكون حريصًا على ما تأكله اليوم لأنك قد تعاني من مشاكل في المعدة أو الهضم، من الضروري أن يظل أفراد برج الثور صافين، لأن الإجهاد العقلي هو احتمال حقيقي بخلاف ذلك.

توقعات برج الثور عاطفيا

لا تضيف ضغوطك أو ضغوط عملك إلى شريكك، من الممكن أيضًا ظهور بعض التوترات الكامنة والمدفونة منذ فترة طويلة.

‏توقعات برج الثور في شهر نوفمبر

لقد حان الوقت لإطلاق مشروع جديد تمامًا، في محاولة لتطوير شركتك بشكل أكبر ، قد تميل إلى القيام ببعض المخاطر المحسوبة. 

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