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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : قصة حب جديدة

برج الجوزاء وتوقعات
برج الجوزاء وتوقعات اليوم

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إذا واجه طلاب الجوزاء صعوبة في التركيز على تعلمهم، فقد يواجهون أوقاتًا صعبة في المدرسة.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن زملائك في العمل قد ينظرون إليك وأنت تبهرهم بقيادتك، سيكون عقلك حادًا ومحفزًا بالأفكار المتفائلة، قد تكون في وضع مالي أفضل الآن ، مما يسمح لك بإجراء بعض عمليات الشراء الباهظة، سيكون قضاء الوقت معًا أكثر متعة إذا تم التخطيط له وفقًا لتفضيلات شريكك، قد يكون حضور مناسبة عائلية أمرًا صعبًا، نظرًا لجدولك المزدحم ، لكنك ستجعله ينجح، سيساعدك الحفاظ على وزن صحي ومستوى لياقة بدنية على تجنب المرض من ناحية أخرى، يمكن أن تكون حفلة عشاء قصيرة أو رحلة ممتعة للغاية مع الاحباب.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

يجب أن تترك انطباعًا قويًا لدى كبار السن إذا كنت ترغب في تولي مشاريع جديدة ورؤيتها حتى النهاية، إذا كنت ترغب في الحصول على ترقية ، يجب عليك تطوير مهاراتك أولاً.

توقعات برج الجوزاء صحيا

يمكن لأصحاب برج الجوزاء الاستفادة من هذه الطاقة الجسدية اللامحدودة بممارسة هواية جديدة.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

ربما حان الوقت الآن للانفصال عن مجموعة الأصدقاء المعتادة وإجراء بعض الاتصالات الجديدة، من المؤكد أن قصة حب جديدة يمكن تحقيقها.

‏توقعات برج الجوزاء في شهر نوفمبر

اطلب مشورة أقاربك الأكبر سنًا، من المهم التحدث عن مخاوفك مع من تهتم لأمرهم وأخذ نصائحهم في الاعتبار، سيكون أحباؤك موجودين لدعمك ونقل الحكمة إليك.

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