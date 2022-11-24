أخبار الرياضة| منتخب أوروبي يُهدد بالانسحاب من المونديال.. تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

هدد المنتخب الدنماركي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2022، التي تُقام في قطر.

كشف برنامج هيا مونديال والذي يتم عرضه عبر موقع صدى البلد الإخباري ملف المراهنات في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ، والذي يشهد أكبر حجم مقامرة في تاريخ البطولة بقيمة 160 مليار دولار اي بما يعادل 4 تريليون جنيه مصري ، ويحتل الأمريكيين المركز الأول في حجم المراهنات حيث شارك في المقامرة 21 مليون شخص بنسبة 1.8 مليار دولار.

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فتح تحقيق في ملابسات مباراة مصر وبلجيكا الودية بعدما تلقى عدة شكاوى ضد اتحاد الكرة وتعاقدها مع الشركة المنظمة.

استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بانتصار كاسح على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تلقى منتخب ألمانيا، بقيادة هانسي فيليك، هزيمة مدوية على يد نظيره الياباني، بنتيجة 2/1، في أول مباراة إفتتاحية له في مونديال قطر 2022.

قلب المنتخب الياباني تأخره أمام المنتخب الألماني، ليحقق الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

أُسدل الستار على منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والذي شهد عددًا من الأحداث المثيرة خلال 4 مباريات بالمونديال.

نجح منتخب بلجيكا، في الفوز على نظيره كندا، بهدف مقابل لا شيء،في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.