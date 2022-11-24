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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| منتخب أوروبي يُهدد بالانسحاب من المونديال.. تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

هدد المنتخب الدنماركي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2022، التي تُقام في قطر.

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

كشف برنامج هيا مونديال والذي يتم عرضه عبر موقع صدى البلد الإخباري ملف المراهنات في بطولة كأس العالم بقطر 2022 ، والذي يشهد أكبر حجم مقامرة في تاريخ البطولة بقيمة 160 مليار دولار اي بما يعادل 4 تريليون جنيه مصري ، ويحتل الأمريكيين المركز الأول في حجم المراهنات حيث شارك في المقامرة 21 مليون شخص بنسبة 1.8 مليار دولار.

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فتح تحقيق في ملابسات مباراة مصر وبلجيكا الودية بعدما تلقى عدة شكاوى ضد اتحاد الكرة وتعاقدها مع الشركة المنظمة.

بسباعية في شباك كوستاريكا.. إسبانيا توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتخبات كأس العالم

استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بانتصار كاسح على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بعد الخسارة أمام اليابان.. رقم سلبي لمنتخب ألمانيا لم يحدث منذ 28 عاماً

تلقى منتخب ألمانيا، بقيادة هانسي فيليك، هزيمة مدوية على يد نظيره الياباني، بنتيجة 2/1، في أول مباراة إفتتاحية له في مونديال قطر 2022.

كأس العالم.. اليابان تقلب تأخرها لفوز 2-1 على ألمانيا

قلب المنتخب الياباني تأخره أمام المنتخب الألماني، ليحقق الفوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

الإسبان يصدرون الرعب وكورتوا يتألق وألمانيا تثير الجدل.. حصاد اليوم الرابع بالمونديال

أُسدل الستار على منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، والذي شهد عددًا من الأحداث المثيرة خلال 4 مباريات بالمونديال.

بلجيكا يفوز على كندا 1 - 0 ويتصدر مجموعته في كأس العالم

نجح منتخب بلجيكا، في الفوز على نظيره كندا، بهدف مقابل لا شيء،في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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