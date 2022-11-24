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منوعات

تنتقل للبشر.. بكتيريا لا تموت في لحوم مطعم برجر عالمي

أبقار - Steven Senne
أبقار - Steven Senne / AP

كشف أحدث تحقيق عن مصادر اللحوم المستخدمة في 3 مطاعم عالمية شهيرة وفروعها التي تحمل نفس الاسم حول العالم، أنها تستخدم اللحوم من المزارع الأمريكية، من أبقار حاصلة على مضادات حيوية مرتبطة بانتشار الجراثيم الخطيرة.

لحوم بها بكتيريا لا تموت

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، يستخدم العديد من مربي الماشية الأمريكيين المضادات الحيوية بشكل روتيني لعدة أشهر متتالية.

لكن تظهر السجلات الحكومية الأمريكية غير المنشورة التي حصل عليها مكتب الصحافة الاستقصائية والجارديان أن المزارع التي تنتج لحوم البقر لشركات تعبئة اللحوم Cargill و JBS و Green Bay تخاطر بالصحة العامة من خلال استمرار استخدام المضادات الحيوية المصنفة على أنها ذات أهمية قصوى لصحة الإنسان.

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والغريب أنه كانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مثل هذه العقاقير ضرورية للطب البشري لدرجة أنه يجب وقف استخدامها في تربية الماشية، غالبًا ما تكون هذه المواد هي السطر الأخير أو أحد العلاجات المحدودة المتاحة للعدوى البكتيرية الخطيرة لدى البشر.

تحذيرات من مطعم برجر شهير في مصر

ومن المعروف انه يمثل انتشار البكتريا المقاومة للأدوية في البيئة تحديا كبيرا للصحة العامة، ويمثل انتشار البكتيريا المقاومة للأدوية في البيئة تحديًا كبيرًا للصحة العامة.

تم العثور على مزارع الماشية التي بيعت إلى JBS ، التي باعت لحوم البقر إلى سلسلة متاجر شهيرة، منها مطعم برجر شهير في مصر، والولايات المتحدة وأكثر من 70 دولة حول العالم.

ويعد الإفراط في استخدام هذه المضادات الحيوية يعني أنها يمكن أن تصبح أقل فعالية مع البشر، وكانت هذه النتائج السبب في إثارة الجدل وإدانة خبراء الصحة العامة والنشطاء.

ومن جانبه قال كوري بوكر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الذي دعا إلى ضوابط أكثر دقة عن استخدام المضادات الحيوية في إنتاج الغذاء: "إن الإفراط المتزايد في استخدام المضادات الحيوية المهمة طبيًا في مزارع المصانع هو عامل رئيسي في هذا التهديد المميت للصحة العامة للبشر".

مخاطر المضادات الحيوية للماشية

وتابع: “لقد أنشأت الشركات الزراعية العملاقة نظامًا يعتمد على إساءة استخدام المضادات الحيوية لزيادة أرباحها ، دون اعتبار للأضرار الجسيمة التي تسببها”، خاصة أنه لا يوجد حظر على استخدام المضادات الحيوية للعلاج أو للوقاية من الأمراض، على الرغم من أن المزارعين يحتاجون إلى وصفة طبية بيطرية للعديد من المضادات الحيوية المهمة طبيًا والتي كانت متوفرة سابقًا بدون وصفة طبية وتُضاف إلى الماء والأعلاف.

ورغم أنه هناك حظر في الولايات المتحدة على استخدام المضادات الحيوية لزيادة نمو الماشية، والذي تم تفعيله منذ عام 2017، لكن العديد من مربي الماشية في الولايات المتحدة ما زالوا يستخدمون المضادات الحيوية بشكل روتيني لشهور متتالية.

كذلك قد يؤدي استخدامها والإفراط فيه إلى تمكين البكتيريا من تطوير المقاومة ، مما يعني توقف الأدوية عن العمل، وتعتبر مقاومة المضادات الحيوية من أخطر التهديدات التي تهدد الصحة العامة على مستوى العالم.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فهي مسؤولة عن أكثر من 35000 حالة وفاة في الولايات المتحدة كل عام ، و 1.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

على الرغم من المخاطر ، كانت بقايا العديد من HP-CIAs والمضادات الحيوية الأخرى موجودة في العديد من سلاسل توريد لحوم الأبقار في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و 2022 ، وتم اختبارها بواسطة خدمة سلامة الأغذية والتفتيش (FSIS) ، وهي جزء من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

كشف تحليل المكتب والجارديان للبيانات المتعلقة بـ 10 من أكبر شركات تعبئة اللحوم أن جميعهم كان لديهم على الأقل HP-CIA مستخدم في مزرعة واحدة أو أكثر، تم العثور على العديد من ما يصل إلى سبع HP-CIAs منفصلة قيد الاستخدام.

بكتريا لا تموت منظمة الصحة العالمية المضادات الحيوية

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