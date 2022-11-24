إرادة حرة.. متحدث الصحة: علماء الأديان أجازوا التبرع بها من حديثي الوفاة|فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة و السكان، أن خطوة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة متأخرة، مضيفاً أن قانون زراعة الأعضاء ظهر منذ عشر سنوات، و 90% من عمليات زراعة الأعضاء في العالم الغربي و الشرقي، و الدول الشقيقة، تتم من خلال متبرع حديث الوفاة، إلى المريض.

التبرع الصادر عن إرادة حرة



وأضاف حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مص" المذاع على فضائية سي بي سي، أن الإجماع المجتمعي على أهمية، التبرع بالأعضاء من حديثي الوفاة، أمر هام للغاية، معقباً:"من أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً".

وأوضح المتحدث بأسم وزارة الصحة و السكان، أن علماء الدين الإسلامي و علماء الدين المسيحي، أستقرت أرائهم على جواز التبرع بالأعضاء من حديثي الوفاة، إذا كان هذا التبرع صادراً عن إرادة حرة.

وأشار حسام عبدالغفار إلى، أنه يجب نشر الوعي و الثقافة بشأن أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكداً أن التبرع بالرئة لا يتم إلا من خلال متبرع حديث الوفاة.