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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتحديثات عصرية وقوة أكبر.. جيب كومباس 2023 تنطلق رسميا| صور

جيب كومباس
جيب كومباس

كشفت جيب الستار رسميا عن الجيل الجديد من سيارة كومباس موديل 2023، وستعمل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الآن بمحرك توربو سعة 2.0 لتر، إلى جانب عدد من التحديثات، أبرزها المحرك.

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جيب كومباس

تم طرح محرك البنزين رباعي الأسطوانات المزود بشاحن توربيني بسعة 2.0 ليتر لأول مرة في جيب كومباس بقوة 200 حصان (149 كيلووات) وعزم دوران 221 رطل (271 نيوتن متر)، قالت جيب أن هذا يوفر استجابة استثنائية وقابلية قيادة محسّنة، كما أصبح نظام الدفع الرباعي أكتيف درايف من جيب الآن قياسيًا وستوفر في جميع الإصدارات.

جيب كومباس

سيوفر نظام الدفع الرباعي جيب أكتيف درايف الأوتوماتيكي بالكامل عملية سلسة داخل وخارج وضع الدفع الرباعي وذلك دون الحاجة إلى أي تدخل من قبل السائق، وتتميز طرازات Compass Trailhawk المزودة بنظام الدفع الرباعي Jeep Active Drive Low 4x4 بنسبة زحف رائدة في فئتها تبلغ 20: 1.

جيب كومباس

يأتي كل من نظامي Jeep Active Drive و Active Drive Low 4x4 مع نظام Jeep Selec-Terrain ، والذي يحتوي على يصل إلى أربعة أوضاع: Auto ، و Snow ، و Sand / Mud ، بالإضافة إلى وضع Rock الحصري لطراز Trailhawk.

 

ومن المواصفات القياسية عبر المجموعة أيضًا ميزات السلامة المتقدمة في جيب، مثل تنبيه السائق قبل النعاس، وتنبيه تذكير المقعد الخلفي، وإنذار الأمان، وتتمتع موديلات Latitude وما فوقها بتحكم تلقائي في المصابيح الأمامية ذات الضوء العالي بشكل قياسي.

جيب كومباس

يتلقى طراز الإصدار الخاص كومباس ريد المزيد من خيارات الألوان الخارجية، ويأتي طرازا Compass Sport و Latitude بشكل قياسي مع مجموعة جديدة من العجلات مقاس 17 بوصة.

 

ستتوفر جيب كومباس الآن للطلب بخمسة إصدارات مختلفة، وهي 4x4: Sport و Latitude و Latitude LUX و Limited و Trailhawk ، ومن المقرر أن يبدأ الوصول إلى صالات العرض في الربع الأول من عام 2023.

جيب كومباس COMPASS كومباس الدفع الرباعي jeep

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