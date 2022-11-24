خاص|علي بيبو يكشف كواليس مفاجأة مصمم أزياء لزوجته بحضور وائل جسار

مشهد من فيلم تحول إلى حقيقة، تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مفاجأة مصمم الأزياء إسلام سعد لحبيبته بحضور المطرب وائل جسار والغناء لها خصيصا على طريقة فيلم "365 سعادة".

هذا المقطع القصير تم تداوله على نطاق واسع، وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" يكشف التفاصيل المخرج والمصور علي صلاح الشهير بـ "علي بيبو" المصور الخاص لهذه المفاجأة.

مصمم أزياء يفاجأ زوجته بحضر وائل جسار

وقال علي بيبو أن هذه المفاجأة كانت حلم حبيبة مصمم الأزياء إسلام سعد منذ طرح فيلم "365 يوم سعادة" قبل سنوات، وقرر إسلام تنفيذه لها، وتولى علي مهمة الإخراج والتصوير، ويوضح: “تعمدت أن يكون التصوير احترافي ومختلف عن فيلم أحمد عز”.

ونفى أن هذه المفاجأة لخطيبة إسلام أو حبيبته دون ارتباط رسمي كما تداول البعض، موضحا لـ "صدى البلد" أن هذه المفاجأة بالتزامن مع عيد زواجهما الثامن.

ويقول: "مش كل المفاجآت للمرتبطين بس، مفاجآت المتجوزين دليل على استمرار الحب والاحترام بينهم".

تصوير المشاهير

وتابع أن تصوير هذا الحفل الخاص وتوثيقه كان من العلامات الفارقة في مسيرته، مضيفا: "الحمدلله شغل النهاردة كان مع الفنان الكبير وائل الجسار و فخور جدا اني كنت قد المسؤلية دي".

هذا ليس الحدث الأول الذي يصوره "علي بيبو" ويتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ عُرف بأنه مصور المشاهير نظرا لتنفيذ عدد من جلسات الصور للبلوجرز والمدونين المشاهير في مصر.

ومن بينها جلسة تصوير، بطوطة، وأحلام وزوجها أحمد العجمي بالزي الهندي، وحليم وأمل، وحودة بندق، وغيرهم من المشاهير، ويقول: "كل سيشن بتفاجأ برد الفعل وحب الناس للفكرة والتنفيذ".