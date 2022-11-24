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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بمناسبة فوز المنتخب السعودي خصم هائل على iPhone 14 .. ولو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لازم تجيبه في بيتك..نوكيا تطلق تابلت جديد برخص التراب

 

أعلنت HMD Global ، الشركة المسئولة عن العلامة التجارية نوكيا Nokia، عن هاتفين ذكيين جديدين في إندونيسيا ، أطلق عليهما اسم Nokia C21 Plus و Nokia C31. إلى جانب هذين الهاتفين الذكيين ، أطلقت الشركة أيضًا جهاز تابلت تحت اسم Nokia T21 

 

بمناسبة فوز المنتخب السعودي.. خصم هائل على iPhone 14

 

حقق المنتخب السعودي فوزا كبيرا على المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في أداء بطولي شرف كل العرب وليس السعوديين فقط، واحتفالاً بهذا النجاح تم الإعلان عن عدد من العروض القوية بمناسبة الفوز، ولعل أبرز هذه العروض على هاتف آيفون iPhone 14 Plus.

 

أقوى عرض.. خصم 8700 جنيه على هاتف سامسونج Galaxy S22

 

مع اقتراب البلاك فريداي، تقدم جميع الشركات والتجار ومواقع البيع أونلاين عروضا قوية، لكي تجذب المستخدمين على شرائها، ولعل أفضل هذه العروض في موقع نون Noon الإماراتي للبيع أونلاين على هاتف سامسونج الفلاجشيب Samsung Galaxy S22.

 

لو عايز نت سريع وميفصلش.. اشتر iPhone وأنت مغمض

 

يعتمد اختيار الهاتف الذكي على العديد من العوامل. فكل المستخدمين حول العالم لديهم أسبابهم الخاصة لاختيار هاتف ذكي معين. يختار بعض الأشخاص هاتفًا معينًا لأنهم يحبون العلامة التجارية ، والبعض الآخر يختار التصميمات ، والبعض الآخر يلجأ أيضًا إلى المواصفات.

 

عشان الموبايل ميجيبش شاشة.. إزاي تشيل فقاعات الهواء من تحت السكرين

 

يساعد واقي الشاشة أو مايعرف بـ السكرين في الحفاظ على هواتفنا الذكية من الخدوش والصدمات، لكن من الممكن أن تتشكل فقاعات هواء أسفلها إذا وُضِعَت بشكل خاطئ أو إذا لم تكن شاشتك مستوية تمامًا. 

 

لو سماعة موبايلك بتشتغل ناحية واحدة بس تقدر تصلحها بنفسك في البيت..تفاصيل

 

تعد من أكثر الأشياء المحبطة هي امتلاك سماعات أذن مكسورة أو مقطوعة خاصة أنها من أكثر الأشياء التي نستخدمها بشكل دائم عندما تحاول الاستماع إلى شيء.

 

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