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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبير: صدى مؤتمر المناخ يجعل السياحة الأوروبية تتدفق على شرم الشيخ

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

قال أحمد بدوي، الخبير السياحي الإيطالي المصري، إن صدى تنظيم مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ  له مردود كبير على السياحة لمصر ولشرم الشيخ بصفة خاصة، مشيرا إلى أن السياحة سوف تتدفق على شرم الشيخ بعد نجاح تنظيم هذا  المؤتمر العالمي الذي حضره رؤساء وزعماء العالم. 

وأضاف بدوي أن جميع المصريين بالخارج، والذين معهم جنسيات أوروبية كانوا فخورين بمصر  بعد نجاح تنظيم مؤتمر المناخ الدولي بدون أخطاء. 

وأكد أن شرم الشيخ أبهرت العالم خلال قمة المناخ، مشيرا إلى أن هذا التنظيم له عائد يضاف لسمعة السياحة بشرم الشيخ.  

وأشاد بدوي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل عودة السياحة، وجهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الإعداد والتجهيز للمؤتمر والتغيير الشامل في شرم الشيخ للأفضل، مشيرا إلى أن تغير ملموس حتى في التعامل مع السائح. 

وذكر أنه فوجئ بتقديم خدمات في منتهى السرعة والرقي والتحضر داخل شرم الشيخ، حيث كان يقوم بعمل توكيل في الشهر العقاري بشرم الشيخ ووجد تغيرا كاملا في تقديم الخدمة.

وأوضح أنه خلال عشر دقائق أنهى التوكيل، والجميع كان يسعى لخدمة العميل بدون أن يعرفوا من هو، علاوة على أن سائق التاكسي بشرم الشيخ أصبح يتعامل بشكل حضاري وراقٍ ولا توجد أية مغالاة في أجرة التاكسي.  

ولفت إلى أنه لمس ذلك بنفسه في تغير الرؤية السياحية لمدينة شرم الشيخ، وأنه خلال المؤتمر لم يكن هناك تضارب في الأسعار، وكانت موحدة على مستوى الفنادق الخمس نجوم والثلاث نجوم  والمنتجعات الكبرى، ما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للسائح، والتي ظهرت في المطاعم  والمحلات والأغذية والمشروبات وجميع الخدمات المقدمة للسائح.

ودعا بدوي لاستغلال مدينة طور سيناء سياحيا، حيث إنها المدينة الأقرب لشرم الشيخ ويمكن  أن تنتقل لها السياحة من بسهولة، خاصة أن بها مقومات السياحة، حيث يوجد بها  حمام موسى الذي يتميز بالمياه الكبريتية العلاجية، علاوة على وجود الشواطئ الرائعة التي تتميز بالطقس المناسب  لأنشطة المراكب  الشراعية والوند سيرف التي يعشقها سياح أوروبا مطالبا بالتوسع في سياحة السفاري والسياحة البيئية بطور سيناء، وأن يتم البدء في إنشاء الفنادق والمخيمات السياحية البيئية.

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شرم الشيخ

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الخبير السياحي

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