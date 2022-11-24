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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري .. وارتفاع اليورو والاسترليني

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

   سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاتها اليوم /الخميس/ استقرارا في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم 


وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف 24.48 جنيه للشراء، و24.53 للبيع. 


وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.48 جنيه للشراء، 24.58 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.55 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.50 جنيه للشراء، و24.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 25- 30 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر 25.44 جنيه للشراء، و25.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 25.48 جنيه للشراء و25.68 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 25.28 جنيه للشراء، و25.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 


وسجل الجنيه الإسترليني خلال تعاملاته ارتفاعا ملحوظا ما بين 45 - 52 قرشا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.49 جنيه للشراء، و29.71 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل 29.54 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.22 جنيه للشراء، و29.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم


والدرهم الإماراتي سجل 6.66 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم


والدينار الكويتي سجل 77.02 جنيه للشراء، و79.82 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الريال السعودى اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم

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