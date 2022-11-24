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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2022/2023 بالإعلان رقم (1) حيث تم اختيار 1384 متقدم من القيادات الوسطى الذين نجحوا في اجتياز الاختبارات المؤهلة من بين مئات المتقدمين بجميع الفئات.

وأشار إلى أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسئولي التعليم وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 للنهوض بالمنظومة التعليمية بمختلف أركانها.

جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وايهاب عثمان إبراهيم مدير إدارة التنسيق الاعدادي والثانوي.


وقال محافظ أسيوط إن اختبارات مسابقة الاعلان رقم (1) لسنة 2022 بمديرية التربية والتعليم تمت بمستوى عالي من النزاهة والشفافية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك موضحًا أن اللجنة المسئولة عن التقييم واختيار القيادات الوسطى بالتربية والتعليم لعام 2022/2023 لاختيار قيادات وظائف (مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية – موجه عام – موجه أول – موجه – مدير ووكيل مدرسة) لجميع مراحل ونوعيات التعليم جاء وفقًا للضوابط والأحكام الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وإعمالًا لما جاء بالمواد (10-11-12) من الائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 وقرار وزير التربية والتعليم الذي ينظم تشكيل واختصاصات اللجنة المنصوص عليها للنظر في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف وبناءًا على الإعلان الذي تم نشره مسبقًا مؤكدًا إنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار القيادات الوسطى.

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وأوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن تشكيل اللجنة الجديد يضم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رئيساً وعضوية كل من عميد كلية التربية بجامعة أسيوط أو من ينوب عنه ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ووكيل مديرية التربية والتعليم ونقيب المعملين ومدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير عام التعليم الفني بالمديرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ومدير إدارة الشئون القانونية والموجه العام للمادة أو النشاط ومدير الإدارة التعليمية كلا فيما يخصه على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف وموجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية وموجه عام الحاسب الآلي بالمديرية على ألا يكونا من المتقدمين لشغل إحدى الوظائف لافتًا إلى أن المسابقة شملت فئات (مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية ومدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه أول وموجه) على أن تشمل مدة شغل الوظيفة سنتين قابلة للتجديد لوظيفة (مدير إدارة ووكيل إدارة ومدير مدرسة ووكيل مدرسة) و3 سنوات تجدد لمرة واحدة لوظيفة (موجه عام وموجه أول وموجه).


وأشار وكيل الوزارة إلي أنه قد سبق الإعلان عن إجراء المقابلات لاختيار القيادات التعليمية بمختلف المراحل موضحًا أن اللجنة بدأت عملها بعقد مقابلات للراغبين فى التقدم لمنصب "مدير ووكيل مدرسة تعليم فني "وأعقب ذلك اختيار الموجهين في باقي التخصصات على اختلاف أنواعها ثم مدير ووكيل إدارة تعليمية ثم التجديد للقيادات بمختلف التخصصات.

ولفت إلى أن عددًا المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات المسابقة بنجاح بلغ عددهم 1384 متقدمًا في التعليم الفني والتعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الابتدائي وتنسيق الخدمات وللمدارس الرسمية ومدارس التربية الخاصة.

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