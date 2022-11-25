إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

إسبانيا وكوستاريكا.. هزيمة ثقيلة منيت بها كوستاريكا خلال مباراتها أمام إسبانيا، بعد أن حققت الأخيرة واحدة من أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم، بعد اكتساحها كوستاريكا بسباعية نظيفة في مونديال قطر 2022.

أهداف اسبانيا وكوستاريكا

بانتصارها 7-0، سجلت إسبانيا سابع أثقل نتيجة في تاريخ المونديال، متساوية مع 4 منتخبات أخرى سجلت نفس النتيجة الكبيرة.

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