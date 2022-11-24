الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يؤيدان تشكيل لجنة تقصي حقائق ضد إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تأيده لمشروع تشكيل لجنة تقصي حقائق ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران في ظل الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

كما أعلنت الولايات المتحدة أيضا دعمها لمشروع تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما يجري بإيران، والوقوف ضد الانتهاكات التي تجري ضد حقوق الإنسان والاعتقالات التي تجري من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، شددت مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة إنهاء الاستخدام غير المبرر للقوة ضد المحتجين بإيران، مشيرة إلى أن النظام الإيراني اعتقل 14 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات.

وطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إيران بإطلاق سراح السجناء فورا ووقف عمليات إعدام المحتجين.

كما أكد المجلس الحقوقي أن التحقيقات في وفاة مهسا أميني لم تف بالمعايير الدولية.

ووفقا لتقارير إعلامية، وجه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة قوية للسلطات الإيرانية لوقف استخدامها "غير الضروري وغير المتناسب" للقوة ضد المتظاهرين في إيران في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة المستمرة.