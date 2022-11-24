ارتفاع كبير.. الذهب يحقق مستويات تاريخية جديدة | فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” خلال بث مباشر، أسعار الذهب لليوم الخميس 24 من نوفمبر الجاري، وقفزت أسعار الذهب اليوم بقوة.

وقال أحمد محمد أحد اصحاب محلات الذهب، أن سعر جرام الـ 24 سجل 1600 جنيه، وسعر عيار 21 سجل 1400 جنيه، وسعر عيار 18 سجل 1200 جنيه.

وتابع أحمد محمد أن محلات الذهب تفاجؤا بقفزة أسعار الذهب لليوم، وذلك بسبب غلاء سعر الدولار والبورصة والتي تؤثر علي أسعار الذهب يوميًا.

أسعار الذهب في مصر

وعلى المستوى المحلي قفزت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ، وصعدت أسعار الجرام عيار 24 لتسجل 1650 جنيها بالمصنعية في بعض محلات الصاغة لبعض المشغولات و 1,594 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل عيار 21 اليوم 1,395 جنيها للشراء بعد 1,365 جنيها أمس، وهو أعلى سعر وصل إليه في تاريخه محليا، فيما سجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، كما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,196 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 930 جنيها.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل اليوم الخميس 24 نوفمبر أعلى مستوى وصل إليه وهو 1,395 جنيها ، بعد ما سجل أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,560 جنيها للشراء اليوم.

وصعدت الأسعار اليوم الخميس 24 نوفمبر، ووصل عيار 21 : 1,395 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,187 و 1,196 جنيها.