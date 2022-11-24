البورصة تربح 19.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 19.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 841.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12779.44 نقطة، خلال الأسبوع المنقضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 2516.52 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 4.44% ليغلق عند مستوى 3637.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.26% ليغلق عند مستوى 15387.87 نقطة.

تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3493.21 نقطة.وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 19.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 841.2 مليار

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.067 مليار ورقة منفذة على 317 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.553 مليار ورقة منفذة على 304 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.