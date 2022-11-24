بعد مقتل 14 شخصا بطلق ناري.. جو بايدن يهاجم بيع الأسلحة للأمريكيين

‏قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه من المرض أن الولايات المتحدة لا تزال تسمح بشراء أسلحة نارية شبه أوتوماتيكية من جانب المواطنين، بينما يجدد حملته‏‏ لحظر الأسلحة الهجومية‏‏.‏

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي في أعقاب أحدث موجة من العنف المسلح في أمريكا، والتي شملت إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص في ‏‏وول مارت‏‏ بولاية فرجينيا، و5 في ‏‏ملهى ليلي للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في كولورادو‏‏، و3 في‏ ‏جامعة فرجينيا‏‏.‏

‏وأضاف بايدن ‏‏في تصريحات صحفية: "فكرة أننا ما زلنا‏‏ نسمح بشراء أسلحة شبه آلية ‏‏مريضة".

وتابع: ‏"ليس لها قيمة اجتماعية، ولا يوجد سبب منطقي واحد لذلك باستثناء الربح لمصنعي الأسلحة".‏

ومع وجود مجلس الشيوخ بقوة في مكانه الصحيح ومجلس النواب القادم الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإن فرصة فرض حظر على الكونجرس لا تزال ضئيلة، ‏ومع ذلك، قال بايدن: "سأحاول التخلص من الأسلحة الهجومية".‏

وأقر مجلس النواب ‏الأمريكي ‏حظرا على الأسلحة الهجومية‏‏ بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 صوتا في يوليو الماضي، لكن كان ينظر إليه، إلى حد كبير، على أنه خطوة رمزية، ومن المؤكد أن يفشل في مجلس الشيوخ.‏