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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ فادح من بايدن يؤجج الانقسام في البوسنة والهرسك.. تفاصيل

جو بايدن
جو بايدن

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، في مناسبة قاطعها شعبه. 

وجادل دوديك بأن السكان المسلمين في البوسنة والهرسك فقط هم الذين يحتفلون بيوم إقامة الدولة، واتهم بايدن بمحاولة إذلال شعبه.

وفي مؤتمر صحفي في بلجراد، اتهم دوديك بايدن بتأجيج الانقسام داخل البوسنة والهرسك من خلال إرسال التحيات إلى البلاد قبل يوم إقامة الدولة في 25 نوفمبر.

قال: “لا أعرف ما الذي يمكن أن أسميه وجميع موظفي السفارة الأمريكية يعرفون أن 25 نوفمبر ليس عطلة في البوسنة والهرسك”.

وتتألف البوسنة والهرسك، التي كثيرا ما تختصر إلى البوسنة والهرسك، من كيانين: اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا.

الأول هو أكثر من ثلثي مسلمي البوسنة، حيث يمثل الكروات 20٪ من السكان والصرب أقلية بنسبة 2.5٪. هذا الأخير هو أكثر من 82 ٪ الصربية.

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ويتقاسم السلطة في اتحاد البوسنة والهرسك ممثل عن كل مجموعة عرقية، في حين انتخب دوديك رئيسا لجمهورية صربسكا في وقت سابق من هذا الشهر.

ودعتهم رسالة بايدن، الموجهة إلى قادة اتحاد البوسنة والهرسك الثلاثة، إلى “تنحية خلافاتهم جانبا والعمل على بناء مستقبل أفضل”. 

كما حثتهم الرسالة على تضييق الخناق على الفساد والانحياز إلى “مجتمع الدول الأوروبية الأطلسية”، حسبما ذكرت وكالة أنباء البلقان “N1”.

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