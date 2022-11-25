أخبار التعليم |الميدتيرم والامتحانات الطلابية .. على طاولة الأعلى للجامعات فى اجتماعه غدا...استمرار تساقط شهب الأسديات على مصر الليلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم.. جامعة عين شمس تنهي قافلتها الطبية لمحافظة الفيوم

نظمت جامعة عين شمس ممثلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظة الفيوم قافلة طبية أمس الأول الأربعاء المقبل الموافق ٢٣ من نوفمبر الجاري والتي سوف تنتهي اليوم الجمعة.

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن التفكير الإبداعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية ، بقيمة 40 ألف جنيه.

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، حيث يحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

تستمر تساقط شهب الأسديات الليلة علي سماء مصر، في ظاهرة فلكية تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إننا نشهد الليلة وحتي نهاية الشهر استمرار تساقط شهب الأسديات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس" غدًا السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة ١١ حتي الثالثة عصرا بمقر كلية الزراعة - جامعة عين شمس.