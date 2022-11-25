عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |الميدتيرم والامتحانات الطلابية .. على طاولة الأعلى للجامعات فى اجتماعه غدا...استمرار تساقط شهب الأسديات على مصر الليلة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم.. جامعة عين شمس تنهي قافلتها الطبية لمحافظة الفيوم

نظمت  جامعة عين شمس ممثلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظة الفيوم قافلة طبية أمس الأول الأربعاء المقبل الموافق ٢٣ من نوفمبر الجاري والتي سوف تنتهي اليوم الجمعة.

 الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن التفكير الإبداعي

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تعرف على المجالات المشتركة بمسابقة المبدع الصغير

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مسابقة المبدع الصغير  تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية ، بقيمة 40 ألف جنيه.

الميدتيرم والامتحانات الطلابية.. على طاولة الأعلى للجامعات باجتماعه غدا

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، حيث يحضر الاجتماع رؤساء الجامعات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

استمرار تساقط شهب الأسديات على مصر الليلة

تستمر تساقط شهب الأسديات الليلة علي سماء مصر،  في ظاهرة فلكية تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث إننا نشهد الليلة وحتي نهاية الشهر استمرار تساقط شهب الأسديات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

غدًا .. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بزراعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس" غدًا السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة ١١ حتي الثالثة عصرا بمقر كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم جامعة عين شمس جامعة حلوان المبدع الصغير مسابقة المبدع الصغير الميدتيرم والامتحانات الطلابية الامتحانات الطلابية الأعلى للجامعات شهب الاسديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز بدوري المرتبط لكرة السلة

أحمد حسن: قرار مفاجئ من كولر بشأن بيرسي تاو

بالتردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 مجانا

ترشيحاتنا

تقلبات جوية| تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

11 سورة و12 سُنة مهجورة في يوم الجمعة.. لتكفير ذنوب الأسبوع

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا

أحوال اكسبريس .. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى فى نفس الوقت

أخبار الفن| معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي.. حقيقة وفاة ممثلة شابة بسبب البرازيل

أخبار التكنولوجيا// أوبو تطلق Oppo Reno9 + برام 16 جيجا وسعر رخيص..ازاي تغير صوت رسالة واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس..فوائد خارقة لـ شاى البابونج

فوائد خارقة لتناول البرتقال الأحمر.. تعرف عليها

بالجينز اللافت... شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

منها عصير الطماطم .. طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف

فيديو

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ