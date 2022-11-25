إمام عاشور يطمئن الجمهور على صحة الونش |شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، صورة برفقة زميله بالفريق محمود حمدي الونش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وطمأن إمام عاشور الجمهور على صحة الونش، عقب اجراء عملية في انجلترا مؤخرا.

حيث تعرض " الونش" لإصابة بقطع في وتر الخلفية خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق الأول اعتذار البنيني أكينولا، بشأن تأخر عودته إلى القاهرة بعدما أكد اللاعب لمسؤولي الأبيض على انتهاء جواز سفره وحاجته لتجديده قبل العودة.

وكان من المقرر أن يعود سامسون أكينولا إلى القاهرة يوم الإثنين الماضي، قبل أن يتأخر اللاعب عن العودة بسبب حاجته لتجديد جواز سفره وفقا لما أخطر به مسؤولي النادي.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن اعتذار سامسون أكينولا بالرفض من قبل مسؤولي الكرة بالزمالك، وتمسكوا بتطبيق لائحة الخصومات على اللاعب البنيني.