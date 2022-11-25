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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب التغيرات المناخية | الأرصاد تحذر من الأمطار هذا الشتاء

الأمطار
الأمطار

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تغيرات فى الأحوال الجوية، موضحة:" دخلنا فى موجة التغيرات المناخية، و الدليل على ذلك كميات الأمطار التى تشهدها البلاد".

 

وكشفت إيمان شاكر، خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن الأمطار هذا العام ستكون مرتفعة مثل العالم الماضي، موضحة أن هيئة الأرصاد تصدر بيانات بشكل مستمر عن حالة الجو على الجميع متابعة ما يصدر من هيئة الأرصاد.

 

وفى نفس السياق أوضحت أنه بنسبة كبيرة ستتوقف الدارسة بـ محافظة الإسكندرية فى هذا الشتاء، و ذلك لأن الإسكندرية من المدن الساحلية التى تتأثر بالتغيرات المناخية و التى ستشهد أمطارا كثيرة.

 

ولفتت إلى أنه فى حالة وجود أمطار بين متوسطة لـ غزيرة فى محافظة يكون هناك حديث، بين المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، وبناء عليه تقرر المحافظة قرار تعليق الدراسة .

وكشفت أن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن جميع المحافظات تقوم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد، وفى حالة وجود أمطار كثيرة بمحافظة أو عدم استقرار نقوم بإصدار بيان تحذيري.

 

 

معدلات الأمطار في مصر

وكشفت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.

وأضافت أن البلاد تشهد عواصف ترابية شديدة وأن الجميع يلاحظ التغيرات التى بدأت تحدث فى الجو خلال الفترات الأخيرة.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على فصل الصيف، فالجميع يشعر بالارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وأشارت إلى أن طقس 2021 كان مختلفا، والهيئة العامة لـ الأرصاد تقوم بعمل دراسات و بحث عن سيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية، و تأثير ذلك حالة الجو.

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