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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل أحدث وأكبر سفن عائلة سيلفر سي

خلال تواجد السفينة
خلال تواجد السفينة علي رصيف الميناء

 أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول الباخرة السياحية "الروح الفضية" Silver Spirit مساء أمس والقادمة من ميناء الإسكندرية متجهة لميناء سفاجا وعلى متنها 565 سائحا إنجليزيا وأمريكيا، بالإضافة إلى 409 بحريين من طاقم السفينة ضمن سياحة اليوم الواحد.

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ووصلت الباخرة ميناء بورسعيد السياحي والتي تعد من أحدث وأكبر سفن عائلة Silversea التي بُنيت عام 2009 وتم تجديدها فى عام 2018 بتصميم إيطالي وأسلوب عصري أنيق، وتضم السفينة 9 طوابق تتسع لاستيعاب 608 راكبين، وتعمل كفندق عائم مزود بصالات ترفيهية وحمامات سباحة، ومنتجع صحي وساونا، ومركز للياقة والألعاب الرياضية.

 

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

 

ويعد هذا النشاط للميناء السياحي دليلًا على تشجيع السياحة، وجاهزية موانئ الهيئة لاستقبال هذا النوع من السفن، حيث يتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال السفن السياحية واليخوت، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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