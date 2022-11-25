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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يوجه رسالة للجمهور قبل مواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.. شاهد

صدى البلد

وجه محمد مجدى أفشة ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة للجمهور، ونشر صور له من تدريبات النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

 

وكتب أفشة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام  “ نستمر في العمل الجاد ”. 

 

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

 

وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

 

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

 

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام في إطار منافسات بطولة الكأس.

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