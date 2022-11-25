ياسمين الخطيب تحيي ذكرى رحيل المستشار جلال إبراهيم: جد أبنائي ووالدي

أحيت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، ذكرى وفاة المستشار جلال إبراهيم، والد زوجها الأسبق أحمد جلال، وجد أولادها بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".



ونشرت ياسمين صورة للراحل جلال إبراهيم وكتبت "الذكري السنوية الأولى لوفاة جد أبنائي ووالدى الثاني الروح العظيمة المستشار جلال إبراهيم".



وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.