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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أعلى مستوى في 3 أشهر

طوابير العاطلين
طوابير العاطلين

أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمستوى أكثر من المتوقع.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، التي صدرت مؤخرا، فقدت ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 19 من نوفمبر الجاري بواقع 17 ألف طلب، إلى 240 ألفا.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتسجل 222 ألف طلب

التعبئة والإحصاء: 7,4 ٪ معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2022

وجاءت نتائج الأسبوع المذكور مخالفة للتوقعات التي أشارت إلى زيادة إلى مستوى 225 ألف طلب، وبذلك تكون طلبات إعانة البطالة الأمريكية قد صعدت إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر.

كذلك ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 5.5 ألف طلب، عن متوسط الأسبوع السابق المعدل 221.25 ألف، إلى 226.75 ألف.

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