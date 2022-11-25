بينهن المسنات وفتيات دور الرعاية .. وزارة التضامن تواجه العنف ضد النساء من مختلف الفئات

أطلقت وزارة التضامن حملة هامة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار.

وتعمل الحملة على مواجهة العنف ضد النساء من مختلف الفئات، حيث تهتم بالسيدات المسنات أيضا وفتيات دور الرعاية.

وتحمي الوزارة السيدات المسنات من عنف الأبناء بما يشمل الايذاء النفسي، الجسدي،الجنسي، الاستغلال المالي، أو الإهمال المنزلية داخل أسرة المسن بديلاً للرعاية المؤسسية) والهجر وعدم توفير المأكل والمسكن والرعاية الطبية وذلك من خلال :

- برنامج التدخل السريع

- - برنامج كرامة والذي يستهدف 600 ألف مسن

- مشروع رفيق المسن (الذي يقدم خدمة الرعاية

- ١٦٤ دار مسنين

- ١٩٢نادي مسنين

- ٧٦ مركز علاج طبيعي

- قرار إعفاء المسنين من ٧٠ سنة أو أكثر من

مصروفات المواصلات العامة في القطارات والمترو وإعفاء من هم 10 أو أكثر من 50% من المصروفات في المواصلات شامل القطارات والمترو.

- مشروع قانون المسنين



أيضا تعمل الوزارة على مواجهة العنف والوصمة المجتمعية ضد الفتيات اليتيمات وخريجات دور الرعاية المؤسسية و وصلت إلى ١٢,٤٠٠ طفل/طفلة وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تبنى سياسة الدولة ، من خلال :

- بناء قاعدة معلومات تتضمن بيانات الأسر البديلة

- إصدار بطاقات للأسر البديلة مسجل عليها كافة

بيانات الأسرة وذلك يعد تأميناً لهم ولأطفالهم

– ٥١٦ دار رعاية للأيتام تضم حوالي 10 ألاف

طفل طفلة (۸۰٪ منهم في محافظتي القاهرة

والأسكندرية و20% تنتشر في باقي محافظات

الجمهورية).

- تنفيذ برنامج "شباب بيخدم بلدنا" والذي يستهدف بناء قدرات الشباب من مكلفات الخدمة العامة من أجل سد فجوات احتياج عدد أكبر من العاملين بدور الرعاية وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام.

وتهدف الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن تحت شعار امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار للتوعية بمحاور وقضايا وأشكال العنف ضد النساء والفتيات من النساء الأولى بالرعاية وأهمية مناهضة هذه الأشكال، لحماية الفتيات والنساء منها، كحق لهن والتزام على الدولة لتمتعهن بهذا الحق، لتحسين أحوال أسر هؤلاء النساء، وتكوين حوار مجتمعي رافض لهذه الأشكال من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وتقديم التأهيل والمساندة للناجيات من العنف، والعمل على دعم المساواة والعدالة بين جميع الفئات.