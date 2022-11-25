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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يهاجم البرلمان الأوروبي: تقاريركم بشأن مصر أكاذيب لا تمت للواقع بـ صلة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب

هاجم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان الاوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا انه يعتمد على مجموعة من الاكاذيب التي لا تمت للواقع بصلة، موضحا ان هناك تعمدا واضحا لنشر اكاذيب حول حقوق الانسان في مصر  لتشويه مصر والنيل منها ، قائلا: لن نصمت على هذا التجاوز غير المبرر.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرار البرلمان الاوروبي يعد تدخلا سافرا في الاوضاع داخل الدولة المصرية وهو أمر مرفوض تماما ، ولن نقبل بأي تدخل او تجاوز تجاه دولتنا .

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الدولة المصرية اتبعت سياسات ممتازة خلال السنوات الماضية لتحسين الاوضاع الحقوقية ومنها اقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالاضافة لتشكيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك انشاء العديد من مراكز الاصلاح والتأهيل.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اطلاق رئيس الجمهورية للحوار الوطني في مصر بمشاركة جميع القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع أكبر دليل على حقيقة الاوضاع داخل مصر.

وأفاد الجبلاوي ان العالم اجمع يتحدث عن انبهاره بما ظهر عليه مؤتمر المناخ واستضافة مصر لهذا الحدث الكبير ، مشيرا الي ان توقيت بيان البرلمان الأوروبي تعمد واضح لتشويه مصر ، قائلا: مصر قوية بقيادتها وشعبها. 

البرلمان الأوروبي مجلس النواب العفو الرئاسي مؤتمر المناخ قرار البرلمان الاوروبي

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